Vali Ali Çalgan ilimiz Mecitözü ilçesine bağlı Figani Köyü’nde faaliyet gösteren tarım ve hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Çalgan, beraberinde Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Müftü Yardımcısı Yasin Baykal ile ilçe kurum amirleri ile birlikte Figani Köyü’nü ziyaret etti.

Vali Çalgan burada faaliyet gösteren modern tarımsal işletmeyi ziyaret ederek sera yatırımı, ceviz üretimi ve hayvancılık faaliyetlerini yerinde inceledi. Seraya girerek dalından domates toplayan Vali Ali Çalgan, üreticilerin emeğine ortak oldu.

Figani köyünde Kayhan Eken’e ait tarımsal işletmede DOKAP ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle hayata geçirilen modern sera yatırımları hakkında bilgi aldı. Örtü altı sebze yetiştiriciliğinin gerçekleştirildiği serayı gezen Vali Ali Çalgan, yetiştirilen ürünleri yakından inceleyerek üretim süreci, verim durumu ve kullanılan modern tarım teknikleri konusunda işletme sahibi Kayhan Eken ve yetkililerle görüştü.

DOMATES TOPLADI

Serada olgunlaşan domateslerden toplayan Vali Ali Çalgan, üreticinin alınterinin ve toprağa verilen emeğin kırsal kalkınmanın en güçlü dayanaklarından biri olduğunu ifade etti.

İşletmede yürütülen ceviz üretimi ile küçükbaş hayvancılık faaliyetlerini de inceleyen Vali Çalgan, tarım ve hayvancılığın birlikte yürütülmesinin işletmelerin ekonomik gücünü ve sürdürülebilirliğini artırdığına dikkat çekti. Kamu destekleriyle kurulan modern tesislerin üretim kapasitesinin yükseltilmesine, yeni tarım tekniklerinin yaygınlaştırılmasına ve kırsalda istihdam oluşturulmasına önemli katkı sağladığı belirtildi.

“ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ”

Vali Ali Çalgan, kırsal kalkınmanın ancak üreticinin desteklenmesi ve tarımsal yatırımların artırılmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Üretime değer katan yatırımlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çalgan, çiftçilere kolaylıklar, bereketli bir üretim sezonu ve bol kazançlar diledi.

Figani köyündeki incelemeler, kamu desteklerinin doğru yatırımlarla buluştuğunda tarımsal üretimi, istihdamı ve kırsal ekonomiyi birlikte güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu.

MUHTARDAN BİLGİ ALDI

Köy Muhtarı Nadir Özyürek'ten köyün mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çalgan, vatandaşlarımızın talep, öneri ve beklentilerini dinleyerek köyün öncelikli ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdi.

Ziyaret boyunca vatandaşlarla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştiren Vali Çalgan devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu vurgulayarak, köylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Misafirperverlikleri dolayısıyla Figani Köyü sakinlerine teşekkür Vali Çalgan, birlik ve beraberlik içerisinde üretmeye, kalkınmaya ve köylerimizi daha güçlü bir geleceğe taşımaya devam edeceklerini belirterek vatandaşlara sağlık, huzur ve bereket dolu günler temennisinde bulundu

Muhabir: Haber Merkezi