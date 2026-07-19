Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından sürdürdüğü yurt gezileri kapsamında Kırıkkale'yi ziyaret etti.

Kent merkezinde esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla bir araya gelen Özgür Özel, cadde boyunca kendisini karşılayan kalabalık tarafından alkışlar ve sloganlarla karşılandı. Ziyaret sırasında vatandaşlar Özel'e destek mesajları verirken, CHP heyeti de esnafla sohbet ederek talepleri dinledi. Özel'in Kırıkkale programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor.

Kırıkkale ziyareti, Özgür Özel'in son dönemde farklı illerde gerçekleştirdiği halk buluşmalarının devamı niteliğinde gerçekleşirken, kent merkezindeki yoğun katılım dikkat çekti.

Özel'in Kırıkkale ziyaretine CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, bazı İl-Merkez İlçe yöneticileri ile Kadın Kolları Başkanları Özlem Güngör ve Serap Meriç de katıldı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ