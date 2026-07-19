Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi Başkanı Dr. Önder Kartal, son yıllarda alternatif yapı malzemelerinin çoğalması yanında, nakliye giderlerinin de olağanüstü ağırlaşması üzerine, Çorum’un bu sektörde büyük ölçüde pazar kaybına uğradığını belirterek, “Geçmişte olduğu gibi Türkiye’nin her yanına satış yapabilmek için tek umudumuz, demiryolu taşımacılığının bir an önce gerçekleşmesi” diye konuştu.

Cumartesi günü gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüşen Kartal, Çorum dışında Eskişehir ve Kütahya’da kiremit üretildiğini, Çorum’un yakın zamana kadar Türkiye’nin kiremit ihtiyacının yüzde 50’sini karşıladığını, şimdi ise bu oranın biraz gerisine düşüldüğünü anlatarak şu bilgileri verdi:

“Çorum’da kiremit üretimine devam eden 9 fabrika kaldı. Zira, kalite olarak Çorum kiremidinin tercih edilmesine rağmen, yüksek nakliye giderleri nedeniyle yurdun her yanına kiremit satamıyoruz. Tuğla ise hemen her bölgede üretildiği için fabrika sayısı azaldı. İnşaatı hızla devam eden demiryolu devreye girdiğinde, bir kısım pazarlarımızı yeniden kazanabileceğimizi umut ediyoruz. Alternatif malzemelerin çoğalmasına karşılık, en sağlıklı yapı malzemelerinin toprak sanayi ürünleri olduğu da hiçbir şekilde akıldan çıkarılmamalı ve devlet eliyle de bunların kullanımı teşvik edilmeli.” Doktorasını tamamladı

İTÜ’de “Deprem Mühendisliği” doktorasını tamamlayan Dr. Önder Kartal, “Bilimsel bilgi, üretime ve toplumsal faydaya dönüştüğünde daha da değer kazanır” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi