Vali Ali Çalgan, 1992 yılında Bitlis'te şehit olan Jandarma Komando Er Mahmut Daşdan'ın Mecitözü Figani Köyü'ndeki kabrini, şehidin babası Hüseyin Daşdan ile birlikte ziyaret ederek dua etti.

Vali Çalgan, Mecitözü ilçe programı kapsamında duygu yüklü bir ziyaret gerçekleştirdi. Çalgan, 1992’de Bitlis Çaygeçit bölgesinde vatani görevini yaparken şehadet mertebesine erişen kahraman Jandarma Komando Er Mahmut Daşdan'ın Figani Köyü'nde bulunan kabrini ziyaret etti. Ziyarette Vali Çalgan'a, şehidimizin babası Hüseyin Daşdan da eşlik etti.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Şehidimiz Mahmut Daşdan başta olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru uğruna canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimiz rahmet, minnet ve şükranla yâd edildi.

Ziyaret esnasında şehidimizin babası Hüseyin Daşdan ile yakından ilgilenen Vali Ali Çalgan, devletin ve milletin şehit ailelerine olan vefasını dile getirdi.

Şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetleri olan kıymetli ailelerinin her zaman milletimizin ve devletimizin baş tacı olduğunu vurgulayan Vali Çalgan, Hüseyin Daşdan'a sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir ömür temennisinde bulundu.

Muhabir: SELDA FINDIK