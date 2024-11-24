Osmancık Kaymakamlığını ziyaret eden Çalgan, Kaymakam Furkan Duman'dan ilçede yürütülen kamu hizmetleri ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Çalgan daha sonra ilçede yapımı devam eden spor kompleksi inşaatını gezerek incelemelerde bulundu. Çalgan, tesisler ve ilçedeki spor yatırımları ve faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette Vali Çalgan’a Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Osmancık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz eşlik etti.