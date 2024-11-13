OLAYIN ÖZETİ

“21.10.2024 tarihinde Emniyet Müdürlüğü tarafından Pazar gününü Pazartesi gününe bağlayan gece saat 24.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy caddesinde oluşturulan polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolü sonrasında, araç sürücüsünün 0,51 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, ancak alkollü sürücü yerine hastanede başka bir şahıstan alınan kan örneğinin alkol testine tabi tutulması sonucunda, bahse konu alkollü sürücünün idari yaptırımdan kurtulduğu iddia edilmişti.

Olayın basına yansıması sonrası Valilik konunun her yönüyle araştırılması için soruşturmacı görevlendirildiği açıkladı.

Valilikte düzenlenen aylık asayiş değerlendirme toplantısında basın mensuplarının soruşturmanın tamamlanıp tamamlanmadığı ile ilgili sorusuna Vali Çalgan, "Soruşturma tamamlandı. Üzülerek söylemek durumundayım, durum doğru" dedi.

Olayın bütün boyutlarıyla araştırılması için talimat verdiklerini kaydeden Çalgan, "Kimse tarafları, kamu görevlilerinin bir ihmali, suistimali varmı bu boyutu ile de baktık. Hemen kamera kayıtlarına el konuldu, hemen o günki sağlık personeli ve emniyet personelinin isim listesi alındı. Bütün ifadelere başvuruldu. Olayın sizin haber yaptığınız gibi gerçekleştiği tespit edildi.

Burada kamu görevlilerinin bir suistimalinin olmadığı, yoğunluktan dolayı kan örneği bırakmak isteyenin kimlik bilgilerini aldıklarını, fakat kan örneği bırakmaya davet ettiklerinde böyle bir kimilik tespiti, fotoğraf tespiti yapma yoluna gitmeden isim zikredilmek suretiyle kanlarını aldıkları, bu süreçte asıl kimliğini bırakanla, kan örneğini bırakanın farklı kişiler olduğu tespit edildi" dedi.

Vali Çalgan, bu kişiler ile ilgili Cumhuriyet Savcılığınca suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.