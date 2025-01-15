Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç ve beraberindeki yönetimi Vali Ali Çalgan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyarette hazır bulunan Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Havva Özata tarafından kooperatifin çalışmaları hakkında Vali Ali Çalgan'a bilgi verildi.

Üretime sağlamış oldukları katkı açısından kadın kooperatiflerinin önemine vurgu yapan Vali Ali Çalgan çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.

Editör: SELDA FINDIK