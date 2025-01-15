Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri Çorum’da faaliyetlerini sürdüren Bahçeşehir Koleji’nin yeni sahipleri Kazım Alpoğlu ve oğlu Ayberk Alpoğlu’na kutlama ziyaretinde bulundu.

TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş, Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Altıkardeş ile Mustafa Ertürk, Çorum Bahçeşehir Koleji’ne ziyarette bulundu.

Bahçeşehir Koleji kurucusu Kazım Alpoğlu ve Ayberk Alpoğlu ile görüşen TSO heyeti hayırlı olsun dileklerini iletti. Alpoğlu da nazik ziyaret için heyete teşekkür etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR