Geçtiğimiz günlerde Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın tarafından yapılan bir açıklama ile üyesi olan bir kişinin yaşadığı mağduriyeti dile getirerek Buharaevler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selami Bolat’a uygulamaları nedeni ile tepki göstermişti.

Eğitim-Bir-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Fatih Okumuş beraberinde Şube Başkan Yardımcısı Ramazan Akkaya ile birlikte Selami Bolat’ı ziyaret ederek “Müdürümüzün yanındayız” açıklaması yaptı.

Okumuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: “Müdümüz Selami Bolat’ı hizmetiçi eğitim dönüşünde ziyaret ettik. Sürecin en başından bu yana ilgili eğitim çalışanımıza her türlü kolaylık gösterilmesine rağmen kendi ihtiraslarına yenik düşenler algı yaparak itibar suikasti yapmaya çalışıyorlar. Başka dertleri olan bu sözde sendikacılar iyi bilmelidir ki Eğitim-Bir-Sen olarak üyemiz olan Okul Müdürümüzün yanındayız. Yaşanan sürecin kamuoyuna aktarılmasında kullanılan üslup ve yakışıksız ifadeleri ise kendilerine iade ediyoruz” görüşüne yer verdi.

Editör: Haber Merkezi