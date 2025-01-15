Çorum’un tanınmış esnaflarından Nurullah Müstet, Yavuz Ağıralioğlu’nun Genel Başkanı olduğu ve kısa bir süre önce kurulan Anahtar Parti (A Parti) Kurucu Çorum İl Başkanlığı görevine getirildi.

Çorum Sanayi Sitesi’nde uzun yıllardır esnaflık yapan Nurullah Müstet, A Parti (Anahtar Parti) Genel Merkezi tarafından Çorum İl Başkanı olarak görevlendirildi. Müstet, Genel Merkezde düzenlenen törenle yetki belgesini Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun elinden alarak A Parti Çorum İl Yönetimi’ni belirlemek üzere çalışmalara başladı.

Editör: Haber Merkezi