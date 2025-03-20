Vali Çalgan, Nevruz’un coşkusunu ve baharın tazeliğini hep birlikte karşıladıklarını belirtti.

Nevruz’un, “Yeni Gün” anlamına geldiğini ve doğa ile bütünleşmenin en güzel simgesi olduğunu ifade eden Çalgan, mesajında şunları söyledi:

“Binlerce yıldır Orta Asya, Kafkaslar, Anadolu, Balkanlar ve Ortadoğu’da ortak kültürümüzün ayrılmaz bir öğesi olarak kutlanan Nevruz, kardeş ülke ve topluluklarla aramızdaki tarihsel ve kültürel bağların önemli bir örneğidir.”

Çalgan, Nevruz’un sadece baharın gelişini değil, aynı zamanda dostluk, kardeşlik ve dayanışma gibi değerleri pekiştiren bir bayram olduğunu vurguladı. Bu özel bayramın, doğanın yeniden canlanmasının ve umutların tazelenmesinin simgesi olduğunu ifade etti.

Vali Çalgan, Nevruz’un geçmişle gelecek arasında bir köprü kurarak, bir arada yaşamanın önemini ve dayanışmanın değerini hatırlattığını söyledi. Çalgan, bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmanın herkesin görevi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Sevgi ve hoşgörü ortamında milletleri birbirine yakınlaştıran, birliğimizi güçlendiren bu değerlerimizi korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak bizlerin sorumluluğudur.”

Nevruz Bayramı’nın, Çorumlu hemşehrilerle dayanışma ruhunu daha da güçlendireceğine olan inancını dile getiren Çalgan, “Nevruz Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutlar, geleceğe daha umutla bakmamıza vesile olmasını temenni ederim” dedi.

Editör: Haber Merkezi