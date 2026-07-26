Çorum Valisi Ali Çalgan, Karakeçili ve Ulukavak Mahalle Muhtarlığı’nı ziyaret ederek mahallenin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve vatandaşların ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Vali Ali Çalgan beraberinde Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Sağlık Müdürü Sinan Zehir, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü Zekeriya Doğan ve Mahalli İşler Müdürü Çetin Çalık ile birlikte Karakeçili Mahalle Muhtarı Gamze Güzel ve Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir’i ziyaret etti.

İki mahallede devam eden hizmetler, öncelikli ihtiyaçlar ve vatandaşlardan iletilen talepler üzerine değerlendirmelerde bulunulan ziyarette mahallelerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesine önem verdiklerini belirten Vali Ali Çalgan, vatandaş odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda kamu hizmetlerinin daha etkin sunulması için ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Yerel yönetim anlayışında mahallelerin önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Vali Çalgan, kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmanın yolunun sahada yapılan gözlem ve istişarelerden geçtiğini de hatırlattı.

Muhabir: Haber Merkezi