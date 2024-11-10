Vali Çalgan, ziyarette yaptığı konuşmada, İskilip'in ilk kurulduğundan bu yana önemli bir yerleşim yeri olduğunu söyledi. İskilip'in uygun iklimi, verimli toprakları ve stratejik konuma sahip olduğunu belirten Ali Çalgan, "İskilip, Anadolu'nun en önemli yerleşim yerlerinden biridir. Tarihin her döneminde en az bugünkü kadar önemli olan bu ilçemizde her şeyi yetiştirmek mümkün olmuş, birçok şey de yetiştirilmiştir. Ancak en çok devlet ve bilim adamı yetiştirmek suretiyle milletimizin, bilim, devlet ve siyaset hayatına önemli hizmetler verilmesine katkı sağlamıştır” diye konuştu.

Vali Çalgan ve beraberindeki heyet daha sonra İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci'yi ziyaret ederek, ilçedeki belediye hizmetleri hakkında bilgi aldı. Vali Çalgan, ardından “Hughette Eyüboğlu, Bir Renk Bir İz Sanat Çalıştayı” kapsamında açılan resim sergisinin açılış törenine katıldı.

Vali Çalgan, daha sonra tarihi İskilip Kalesi ile birlikte Osmanlı döneminde askerlerin toplanma, eğitim ve sevk merkezi olarak kullanılan, kısa süre önce restorasyonu tamamlanan yaklaşık 150 yıllık İskilip Redif Kışlası'nda ve Bedri Rahmi Eyüpoğlu Müzesi ile Sürekli Sergi Salonu’nu da gezdi. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun hayat ve hatıratını dinlemekten büyülendiğini belirten Vali Çalgan, kendisini rahmet ve minnetle anarak, “İyi ki bizim memleketimizin böyle bir değeri var” ifadelerini kullandı.

İskilip Yöresel Ürünler Pazarı’nı da gezen Vali Çalgan, esnafla sohbet ederek hayırlı bol kazançlar diledi. İskilip ilçe ziyareti kapsamında, Geç Osmanlı Dönemine ait tescilli Taş Mektep'te incelemelerde bulunan Vali Çalgan, yapılacak olan restorasyon çalışmaları hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Vali Çalgan İskilip Cumhuriyet Başsavcısı Musa Koruyan’ı da ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

Editör: HABER MERKEZİ