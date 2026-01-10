Çorum Valisi Ali Çalgan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensupları ile buluştu. Anitta Hotel’de gerçekleştirilen toplantıda, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Vali Çalgan, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini, temel insan hakları ellerinden alınan insanların yaşadığı dönemlerden geçtiğimizi söyledi.

“ŞÜKRAN BORÇLUYUZ”

2026 yılına umutlarla, iyi dileklerle beklentilerle girildiğini belirten Çalgan, basın sektörünün önemine vurgu yaparak, “Vatandaşa doğru bilgiyi ulaştırmak adına şehitler veren bir mesleği yapıyorsunuz. Gazeteciler, her türlü koşulda, günün 24 saatinde bütün gayretiyle fedakarca çalışıyor. Hepinize şükran borçluyuz.” dedi.

Basının, halkın gözü kulağı olduğuna dikkati çeken Çalgan, gazetecilerin yetkililerin ulaşamadığı yerde konuları şehrin gündemine getirerek, sorunların çözümüne katkı sağladığını dile getirdi.

Gazetecilerin zor bir iş yaptığını ve görünmez kahramanlar olduğunu ifade eden Vali Çalgan, gazeteciliğin çok önemi bir meslek olduğuna vurgu yaptı.

Basının güçlü etkisi olduğunu hatırlatan Çalgan, “Bu, etik ilkelerle, toplumun gelişimine, adaletin tesisine, demokrasinin tecellisine verdiğiniz katkıyla gelinen bir noktadır. Kişilik haklarına saygı gösteren, temel haklara saygılı olan, kamu yararını kendi yararına önceleyen bir anlayışla haber yapan tüm gazetecilerin gününü kutluyorum.” diye konuştu.

YOLYAPAR, SORUMLULUK DUYGUSUNA VURGU YAPTI

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar da 55 yıllık meslek hayatında gazetecilik mesleğini kurumsal bir yapıya kavuşturmak için elinden geleni yaptığını ifade etti.

Yolyapar, Allah ömür verdikçe gazeteciliği sürdüreceğini belirterek, “Çorum’un yararına bir şeyler yapma gayretindeyim ben. Bu işin emekliliği yok. Genç arkadaşlarımızın da toplumsal yararı öne alarak bu hizmeti vermelerinde fayda olduğunu söylemek istiyorum. Şu anda sosyal medya, inanılmaz bir bilgi kirliliği içinde. Toplumun buna izin vermemesi gerekir. Herkesin bu sorumluluk duygusuyla hareket etmesini temenni ediyorum.” diye konuştu.

Toplantı Vali Çalgan'ın kentte görev yapan basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.