Vali Çalgan ilk olarak İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Prof. Dr. Zehir’den kurumun çalışmaları ve hemşehrilerimize sunulan sağlık hizmetleri hakkında brifing aldı.

Vali Ali Çalgan daha sonra Sağlık Müdürlüğü yanında inşaatı devam eden 200 yataklı Devlet Hastanesi’nin çalışmalarını da yerinde inceledi. Çalgan, Devlet Hastanesi inşaatı ile ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Buna göre 6 ay önce yapımına başlanan ve 2026 yılında hizmete alınması planlanan hastanenin inşaatında yüzde 35’lere ulaşıldığı öğrenildi.

Editör: HABER MERKEZİ