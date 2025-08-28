Vali Ali Çalgan başkanlığındaki toplantıya AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur, Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda kurum temsilcileri, köylerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Muhtarlar ise köyleriyle ilgili taleplerini aktardı.

