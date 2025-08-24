Çorum’un enerji altyapısının güçlendirilmesi ve doğalgazın yaygınlaştırılması adına yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Çorumgaz Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara ile birlikte sorumlu müdürler Kazım Kahraman, Ömer Ağbal, Mehmet Kurt, Ahmet Faruk Yerli, Arda Şensöz, Turgay Aydemir ve Mehmet Emin Ceyhan, Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü’yü ziyaret etti.Ziyarette, ilçede devam eden doğalgaz altyapı yatırımları hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Çorumgaz heyeti, Bayat’ta bugüne kadar yapılan çalışmaların yanı sıra önümüzdeki dönemde planlanan projeler hakkında da bilgi verdi. Bayat’ın enerjiye erişimde konforlu ve güvenli bir noktaya taşınmasının hedeflendiği vurgulandı.

Çorumgaz Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara, doğalgazın vatandaşların yaşam standardını yükselten en önemli yatırımlardan biri olduğunu ifade ederek, “Çorum’un tüm ilçelerinde doğalgazın ulaşmadığı yer kalmaması için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bayat da bu hedefin önemli duraklarından biri. Bugün burada belediye başkanımızla hem yürütülen çalışmaları hem de gelecekte yapılması planlanan yatırımları istişare ettik” dedi.

ÜNLÜ’DEN TEŞEKKÜR

Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İlçenin doğalgaz konforuna kavuşması adına Çorumgaz’ın yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Başkan Ünlü, “İlçemizde doğalgaz altyapısının sağlıklı bir şekilde kurulması ve vatandaşlarımızın en kısa sürede bu hizmetten yararlanması bizim öncelikli hedefimizdir. Çorumgaz yetkililerinin ilçemize olan ilgisi ve desteği bizleri memnun etmektedir. Ziyaretleri ve katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi