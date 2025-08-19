Karadenizbirlik’in Bayat’ta alım programı kapsamında dünden itibaren Bayat Belediyesi’ne ait Kum Ocağı sahasında üreticilerden ayçiçek alımı gerçekleştirilmeye başlandı.

Kooperatif Başkanı Ali Bardakçı yaptığı açıklamada, bu yıl bölgede ayçiçek üretiminin hem rekolte hem de kalite açısından umut verici seviyede olduğunu belirtti.

Ali Bardakçı, “Üreticimizin alın terinin karşılığını alabilmesi için hasat döneminde piyasa koşullarına uygun, tatmin edici fiyat politikasıyla alım yapacağız. Bayat ilçemizdeki alımlarımız, belirlenen alım merkezimiz olan belediyemize ait Kum Ocağı sahasında yapılacaktır” dedi.

Bardakçı, üreticilere alım sürecinde herhangi bir aksama yaşanmaması için ürünlerini temiz, nem oranı düşük ve yabancı madde oranı minimum seviyede olacak şekilde teslim etmeleri çağrısında bulundu. Ayrıca alım sırasında çiftçilerin kooperatif üyelik belgeleri ve kimlikleriyle birlikte gelmeleri gerektiğini vurguladı.

Karadenizbirlik’in yıllardır üreticinin yanında olduğunu dile getiren Bardakçı, alım alım kampanyasının diğer ilçelerde de belirlenen tarihlerde devam edeceğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi