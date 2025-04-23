Çorum’da yapılanmasını sürdüren Anahtar Partisi Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet ve beraberindeki parti yöneticileri, Çorum Valisi Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, Çorum’un gündemindeki konular da ele alındı. Ziyaret esnasında Çorum’un sosyal ve ekonomik gelişimine dair değerlendirmeler de yapıldı.

Vali Ali Çalgan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sivil toplum ve siyasi temsilcilerle iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR