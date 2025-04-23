Mesajında milli irade ve çocukların önemine dikkat çeken MHP İl Başkanı Çıplak, geleceğimizin teminatı olan çocukların bayramını coşkuyla kutladığımızı söyledi.

Milli iradenin tecelligâhı, bağımsızlık mücadelesinin temel taşı olan TBMM’nin açılışının 105. yılını kutlayan Çıplak, 23 Nisan’ın yalnızca millet egemenliğinin ilanı olmadığını, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara duyduğu sevgi ve güvenin en kıymetli nişanesi olduğunu da söyledi.

Atatürk’ün dünyada bir ilk olarak çocuklara armağan ettiği bu bayramın geleceğin teminatı gençler için umut dolu yarınların müjdecisi olduğunu de belirten MHP İl Başkanı Çıplak: “Bu özel günde, tüm dünya çocuklarıyla el ele vererek barış, kardeşlik ve dostluk mesajımızı paylaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesi, milletimizin azmi ve kararlılığıyla zafere ulaşmış, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesine dayanan çağdaş bir devletin temelleri atılmıştır. Bugün de bu mirası geleceğe taşımak, çocuklarımızın omuzlarında şekillenecek “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla mümkün olacaktır.

Sevgili Çocuklar; Sizler; milletimizin neşesi, sevincisiniz. Geleceğin bilim insanları, sanatçıları, öğretmenleri, liderleri olarak ülkemizin yarınlarını sizler inşa edeceksiniz. Sizlere düşen görev; çok çalışmak, araştırmak, üretmek ve Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini aşma hedefiyle ilerlemektir. Unutmayın, sizlerin başarısı, Türkiye’nin aydınlık yarınlarının anahtarı olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; 23 Nisan’ın milletimize ve tüm dünya çocuklarına barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ