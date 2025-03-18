Çorum Valisi Ali Çalgan, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, serbest stil 57 kiloda üçüncü olup bronz madalya kazanan Çorumlu güreşçi Bekir Keser’i ödüllendirdi.

Vali Çalgan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Güreş İl Temsilcisi Bülent Tuzcu ve antrenör Levent Kaleli ile birlikte makamında kabul ettiği Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Bekir Keser’i elde ettiği başarıdan dolayı tebrik edip altınla ödüllendirirken, spor çantası hediye etti. Vali Çalgan, “Sporcumuzu, ailesini ve ona emek veren antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Allah yolunu bahtını açık etsin. Milli sporcumuzun bu başarısının bütün sporcularımız ve gençlerimize örnek olmasını diliyorum” dedi.

Ziyarette, Vali Çalgan’a milli takım tişörtü hediye edildi.