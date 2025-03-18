TFF Bölgesel Amatör Lig 5.Grup’ta mücadele eden Mimar Sinanspor’da Asbaşkan Batuhan Eray dün kendine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kamuoyunu bilgilendirdi. Lig’de 23.haftanın geride kaldığını ifade eden Eray, ortaya çıkan sonuçlar nedeni ile amatör spor camiasına açıklama yapma zorunda olduklarını ifade etti.

Mimar Sinanspor kulübünün altyapı ağırlıklı oyunculardan kurulu bir takım olduğunun altını çizen Eray, “Kulübümüz, emekleri söz konusu olan genç kardeşlerimize Bölgesel Amatör Lig’de şans vermiş şehrimizin tanıtımı ve gençlerimizin keşfedilebilmesine olanak sağlamıştır. Bu minvalde mevcut kadrosunda genç takımlarımızda oynayan ve A takım kadromuzda bulunan çok sayıda sporcu kardeşimiz mevcuttur.

Genç bir takım olmamızdan dolayı bazı maçlarda tecrübe eksikliği hissettiğimiz zamanlar oldu. Bu eksikliğe rağmen 23.hafta itibari ile mücadelemizden taviz vermeyerek 23 puan toplayıp kendimize orta sıralarda yer bulmayı başardık. Lig’de ekonomik anlamda çok güçlü ve puan sıralamasında üst sıralarda yer alan takımlardan da puan almayı başardık. Ligimizin namağlup takımı ve şampiyonluğun en güçlü adayı Karadeniz Ereğlispor’dan puan alan 2 takımdan biri olduğumuz gerçeğini de göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum.

Son dakikalarda yediğimiz goller ile puan sıralamasında üst sıralara taşıyamamanın verdiği üzüntüyü yaşasak da, ligin başından itibaren temel düşüncemizden hiç vazgeçmedik. Genç oyuncularımıza fazla süre vererek onların gelişimine ve tecrübe kazanmasına katkı sunmayı hedefledik. Nasip olur da bu ligde kalıcı olursak eksik noktaları tamamlayarak daha iyi işler yapmaya da gayret edeceğiz.

21 kişilik müsabaka listesinde 16 kişi bulunduran tek takımız. Rakiplerimizin her birinin kendi söylemleri olmak üzere bu sezon ligimizin en flaş takımı olduğumuz yönünde. Büyük bütçelere sahip takımlara karşı göstermiş olduğumuz mücadeleden sezonun geri kalan kısmında da asla taviz vermeyeceğiz. Bizim önceliğimiz her zaman sahada iyi mücadele etmektir. Çorum amatör spor camiasının bizden beklentilerinin farkındayız. Ancak sezonun bitmesine 7 hafta kalmış ve transfer dönemi sona ermiştir. Bu sebepten ötürü kalan maçlarımızı yine seyir zevki yüksek ve mücadeleden taviz vermeden kazanmak arzusu ile oynayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.