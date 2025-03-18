Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Satranç Salonu’nda gerçekleşen özel turnuva 4 ayrı kategoride 105 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Satran İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda 8 yaş altı kategorisinde Cuma Çınar Yenihaya birinci olmayı başarırken, Asıl Cindil ikinci, Enes Bozkurt üçüncü, Enel Ozan Cidal ise dördüncü oldu. 10 yaş altı kategorisinde ise Yiğit Ali Sümbül birinci, Serdar Eren Şenay ikinci, Ömer Asaf Taşkın üçüncü, Ahmet Emir Atmaca dördüncü olmayı başardı. 12 yaş altı kategorisinde Yiğit Etka Yıldız birinci, Yusuf Talha Çakır ikinci, Yiğit Musa Serin üçüncü, Zeynep Batan dördüncü olurken, Açık kategorisinde ise Lütfü Bozkurt birinci, Musa Türkmen ikinci, Ferhat Ekin üçüncü, Halil Efe Şahanbaz dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.