İki kez yenik duruma düştüğü ve 2-2 devam ederken Kadir Seven’in kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi mücadele ettiği Keçiörengücü maçını 90+6.dakikada Burak Süleyman’ın attığı golle 3-2 kazanan Ahlatcı Çorum FK, bu sezon ikinci kez 90+’da gol atıp kazandı.

Ligin geride kalan 30 haftalık periyodunda 38 gol atıp 31 gol yiyen Ahlatcı Çorum FK, 90+’da 2 gol attı. Kırmızı-siyahlı takım bu sezon ilk kez sezonun ilk yarısında, Ankara’da oynanan maçta Keçiörengücü’nü 90+2.dakikada Zargo Toure’nin golüyle 3-2 yendi. İlginçtir, ikinci gol de yine Keçiörengücü maçında geldi. İlk maçta olduğu gibi, karşılaşma 2-2 devam ederken bu kez 90+6’da Burak Süleyman golü atan oyuncu oldu.

Ahlatcı Çorum FK, 90+’da bulduğu 2 golle toplamda 6 puan aldı.