Çorum Valisi Ali Çalgan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “2025 Aile Yılı” konulu toplantıya katıldı.

Toplantıda Vali Çalgan’a Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın da eşlik etti.

2025 yılına yönelik aile politikaları ve destek hizmetlerinin ele alındığı toplantıda, Çorum'daki ailelere yönelik yapılacak projeler ve hizmetler üzerine bilgi alışverişinde bulunuldu.

Editör: SELDA FINDIK