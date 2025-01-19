MASTÖB ve Ankara Malatya Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Kamil Göksu ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret Vali Çalgan’ın göreve başlamasının ardından hayırlı olsun dilekleriyle gerçekleştirildi.

Göksu ve beraberindeki heyet ilimizdeki Malatyalıların birliği ve dayanışması adına Vali Çalgan’a başarılar dileyerek, kendisiyle işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmak istediklerini belirtti.

Vali Çalgan da nazik ziyaretlerinden dolayı Malatyalı heyetine teşekkür ederek, ziyaretin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Çalgan, Malatyalıların Çorum’daki güçlü toplumsal katkılarının önemine değinerek, bu tür ziyaretlerin yerel yönetim ile sivil toplum arasındaki bağları daha da güçlendireceğine inandığını belirtti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilekler ve bölgesel işbirliği konularının ele alındığı samimi bir ortamda sona erdi.

Editör: HABER MERKEZİ