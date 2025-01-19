Hürriyet İlkokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Özkan Yandım, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

“BAŞKAN AŞGIN HER

ZAMAN YANIMIZDA”

Kunduzhan Mahallesi Muhtarı Kadir Akçal, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın her zaman yanlarında olduğunu ve mahallenin sorunları ile yakından ilgilendiğini ifade etti.

Belediye Hizmet Binası’nın mahalle sınırları içerisinde bulunmasının kendileri için çok büyük bir şans olduğunu ifade eden Akçal “Ne zaman bir istekle başkanımızın yanına gitsek bizleri boş çevirmemeye çalıştı. Mahallemize hizmet noktasında elinden gelenin fazlasını yapıyor. Mahalle sakinlerimiz adına başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.



“TÜM MAHALLELERE

EŞİT MESAFEDEYİZ”

Kunduzhan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın Çorum’un hiçbir mahallesini bir diğerinden ayırmadan hizmet verdiklerini ifade etti. Kunduzhan Mahallesi’nin Çorum’un en eski mahallelerinden birisi olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Eski kayıtlarda mahallenin adı Şeyhler Mahallesi olarak geçmektedir. Mahallede bulunan Nakşi Şeyhlerinin mezarlarından dolayı şeyhler mahallesi olarak anılan bu yerin daha sonra adı "Kundistan" bugün ki adı ise "Kunduzhan" olarak bilinmektedir” dedi.

“MAHALLEDE 3,714 TON

ASFALT SERİMİ YAPTIK”

Kunduzhan Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalardan bahseden Başkan Aşgın “Mahallemizde 3 bin 459 ton büyük asfalt, 255 ton da yama olmak üzere toplam 3 bin 714 ton asfalt serimi yaptık. Asfalt serimi yapılan alanın uzunluğu 1700 metreye denk gelmektedir. Mahallemizde yeni açılan yolların uzunluğu 1 347 metre ve 19 bin 121 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Mahallemizde 5 bin 967 metre bordür, 11 bin 253 metrekarelik alanda da karo kaplama çalışması yaptık” ifadelerini kullandı.



“ALTYAPI SORUNU

ORTADAN KALKTI”

Çorum genelinde altyapı ile ilgili önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Başkan Aşgın, Kunduzhan Mahallesi’nde altyapı sorunun olmadığını ifade etti. Yapılan çalışmalarla yağışların ardından meydana gelen olumsuzlukların ortadan kalktığını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Mahallemizde alt yapıyla ilgili önemli bir sorun yok.975 metre atık su hattı, 942 metre de yağmursuyu hattı yaptık” şeklinde konuştu.

“MÜFTÜLÜK BİNASI VE

ASM HAYIRLI OLSUN”

Çorum Müftülüğü’nün Kunduzhan Mahallesi sınırları içerisine geleceğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın mahallenin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi olan Aile Sağlığı Merkezi’nin de yapılacağı müjdesini verdi. Aşgın “2021yılında Belediye Meclisimizde aldığımız kararla 2708 ada 4 parselde kalan alanı Müftülük işaretledik. Müftülük binamız ihale aşamalarının tamamlanmasının ardından Kunduzhan Mahallesi sınırları içerisinde yer alacak. Öte yandan mahallemizin en önemli ihtiyaçlarından birinin de Aile Sağlığı Merkezi olduğunu biliyoruz. Bu ihtiyaçla ilgili de 2022 yılında Belediye Meclisimizde aldığımız kararla 4520 ada 6 parsel de yer alan kısmı Aile Sağlığı Merkezi olarak işaretledik. Bu alanla ilgili ihale çalışmaları başlatıldı” ifadelerine yer verdi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın konuşmasının ardından Kunduzhan Mahallesi sakinlerinden gelen soru ve taleplere cevap verdi.