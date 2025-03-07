Vali Ali Çalgan başkanlığında düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve ilgili kurum müdürleri ile köy muhtarları katıldı.

Toplantıda kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi ve köy muhtarlarının mahallelerinde karşılaştıkları sorunlar ele alındı. Muhtarlar, ayrıca vatandaşlardan gelen talepleri aktarma fırsatı da buldu. Kırsal kesimdeki asayiş denetimlerinden duydukları memnuniyeti ifade eden muhtarlar, Vali Ali Çalgan’a teşekkür etti.

Vali Ali Çalgan, toplantıda yaptığı konuşmada, “Sizler, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın temsilcisi ve devletimizin birer görevlisi olarak elbette vatandaşlarımıza daha yakın ve sorunlarına daha vakıfsınız. İnşallah sizlerle birlikte el birliğiyle bu sorunları çözüme kavuşturarak vatandaşlarımızın hayatına dokunacağız” dedi.

Toplantı, köy muhtarlarının sorunlarını ve taleplerini gündeme getirerek, çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

Editör: SELDA FINDIK