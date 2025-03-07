Anma programına; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri, partililer ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar katıldı.

ÇORUM HABER’in köşe yazarı, emekli din görevlisi Fikrettin Çıplak ve Zafer Çarşısı Camii İmam-Hatibi Hasan Şener’in dua okumasının ardından kısa bir konuşma yapan Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kılıçcıoğlu’nun 17 yıl boyunca Çorum’a hizmet ettiğini belirterek, kimseyi ayırmadan herkese eşit bir şekilde hizmet götürdüğünü söyledi.

Kılıççıoğlu’nun Çorum’a yaptığı hizmetlerle daima hatırlanacağını dile getiren Tahtasız, “Çorum’un tüm mahallelerine, toplumun tüm kesimlerine eşit bir şekilde yaklaşan, belediyecilik anlayışı, hizmetleri ve fikirleriyle Çorumluların gönlünde iz bırakan Turhan Kılıçcıoğlu’nu unutmayacağız” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise siyasetin kırmadan-dökmeden de yapılabileceğini ifade ederek, “Çorum’a ve ülkemize taş üstüne kaş koyan kim varsa Allah hepsinden razı olsun. Kılıçcıoğlu da Çorum’a çok önemli hizmetler verdi. Kendisini hayırla yâd ediyoruz” dedi.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz da Çorum denilince akla temizliğin geldiğini belirterek, temizlik denilince de akla Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nun geldiğini söyledi. Kılıçcıoğlu’nun Çorum’a çok güzel hizmetler yaptığını kaydeden Solmaz, “Bir kez daha kendisini rahmetle yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KILIÇCIOĞLU 63 YAŞINDA

ARAMIZDAN AYRILMIŞTI

Kılıçcıoğlu, Çorum Belediye Başkanı sıfatını taşırken ve 27 Mart 1994 tarihindeki seçim için yeniden aday olmuş, seçimlere 20 gün kala 7 Mart 1994 günü ani bir beyin kanaması sonucu 63 yaşında hayata veda etmişti.

Editör: HABER MERKEZİ