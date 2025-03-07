Kadın mücadelesinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Mehmet Tahtasız, “8 Mart, kadınların eşit işe eşit ücret, günde sekiz saat çalışma ve doğum izni talepleriyle 1857 yılında başlattıkları eşitlik mücadelesinde, hakları uğruna can verdiği gündür. Günümüzde ise 8 Mart’lar, kadın sorunlarına çözüm önerilerinin kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması ve kadına yönelik şiddete son verilmesi istemlerinin; bir kez daha dile getirildiği gündür. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kadın mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin geniş tanımlı kadın işsizliğinde yüzde 38 ile tarihi zirvede olduğunun altını çizen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Bugün 100 kadından 38’i Türkiye’de işsiz. Kayıt dışı işlerde çalışan kadınların oranı ise yüzde 34. Bu tablo, kadınların emeğinin sistematik olarak görmezden gelindiğinin, sömürüldüğünün, sosyal adaletin erozyona uğratıldığının en önemli kanıtı. Türkiye’de kadına karşı şiddet durmuyor. 2024 yılında 445 kadın cinayete kurban gitti. 2025’in ilk iki ayında ise öldürülen kadın sayısı 64’ü buldu. İnsan hakları evrensel bildirgesi ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış bulunan kadının insan haklarını tanımak ve geliştirmek ve kadına yönelik şiddeti önlemek siyası iktidarın sorumluluğundadır. Ülkemizdeki siyasi iktidar bu sorumluluğu üstlenmek ve çözüm üretmek yerine İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırarak adeta şiddetin artmasına yeniden ön ayak olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak İstanbul Sözleşmesi’ni iktidarımızda yeniden yürürlüğe koyacağız. Kadının emeğini yok sayanlara, kadın cinayetlerini, kadınlara yönelik taciz ve tecavüzleri durduramayanlara haykırıyoruz: Kadınları yok sayan bu düzen ilk seçimde değişecek. Emeğin hakkını ve eşit günlerin mücadelesini veren tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun!”

Editör: Haber Merkezi