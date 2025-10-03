Çorum Valisi Ali Çalgan, güreş temsilcilerini makamında kabul etti.

Ziyarete, Türkiye Geleneksel Güreşleri Federasyonu İl Temsilcisi Abbas Eker, Yağlı Güreş Başaltı Pehlivanı Rasim Saraç, uzun yıllar Çorum güreşine sporcu ve antrenör olarak hizmet eden Güreş Eğitim Merkezi eski antrenörü Sıddık Yazgan ve oğlu Hamza Yazgan katıldı.

Görüşmede, geleneksel güreşin yaşatılması, genç nesillere aktarılması ve Çorum’un güreş kültürünün geliştirilmesi yönünde değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Ali Çalgan, ata sporu güreşe emek veren misafirlerine teşekkür ederek, “Güreş, kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Bu değerli mirası gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir” dedi.