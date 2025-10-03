2007 yılında profesyonel futbolculuk kariyerine Turgutluspor’da başlayan ve daha sonra Adıyamanspor, Menemen FK, Turanspor, İzmir Çoruhluspor, Çorum FK, Sakaryaspor, Pazarspor, Kırşehir FK, Fethiyespor, Yalovaspor, Tepecikspor’da top koşturan tecrübeli orta saha oyuncusu son 2 sezondur ise Bölgesel Amatör Lig’de Akhisar 45 ile Yıldızspor’da forma giydi. Önceki gün kendisine ait sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Turgay An, 18 yıllık futbolculuk kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.

2014-2016 sezonunda Çorum FK forması da giyen başarılı orta saha oyuncusu Çorum FK forması ile 2 sezonda 11 gol atmayı başarmıştı.

18 yıllık kariyerine 446 maç 109 gol sığdıran Turgay An, “Bugüne kadar çalıştığım bütün hocalarıma, kulüp personellerine, başkanlara ve yöneticilere çok teşekkür ederim. Çok güzel anılar ve dostluklar biriktirerek futbolculuk hayatıma nokta koyuyorum. Her oynadığım kulüpte terimin son damlasına kadar mücadele edip herşeyimi verdim. Vicdanen çok rahatım ve gururluyum. Bu zaman içerisinde istemeyerek te olsa kırdığım, üzdüğüm kişiler varsa haklarını helal etsinler. Benden yana hakkım helal olsun” ifadelerini kullandı.