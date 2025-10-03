Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, 9.hafta maçında, bu akşam Manisa FK’yı konuk edecek. Kırmızı-siyahlı takımda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.

Sezona 4’te 4’le başladıktan sonra çıktığı son 4 maçta 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak galibiyet sevinci yaşayamayan Arca Çorum FK, milli ara öncesinde bu akşam Manisa FK’yı konuk edecek. Hafta başından beri hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdüren Çorum temsilcisinde kaleci Hasan Hüseyin ve Geraldo’nun sakatlıkları sürüyor.

Takımın başında çıktığı 2 maçta da sahadan 1-1’lik beraberliklerle ayrılan ve henüz galibiyet sevinci yaşayamayan teknik direktör Çağdaş Çavuş da ilk galibiyetini Manisa karşısında almak istiyor. Zirvenin 2 puan gerisinde yer alan Arca Çorum FK, dün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başlarken, sezon başından beri olduğu gibi taraftarlar yine takımın en büyük kozu olacak. Artık galibiyet sevinci yaşamak isteyen taraftarlar bu maça da büyük ilgi gösteriyorlar.

Sezonu düşme korkusu yaşamadan rahat bir yerde tamamlamayı hedefleyen Manisa FK cephesinde de teknik direktör Taner Taşkın hesapları puan üzerine yapmış durumda. Siyah-beyazlı ekip Çorum’dan puan ya da puanlarla ayrılarak geçen hafta sahasında aldığı 4-0’lık Bodrum FK yenilgisini unutturmak istiyor.

15 puanla 4.sırada yer alan Arca Çorum FK ile 8 puanlı 16.sıradaki Manisa FK arasında, bu akşam Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak zorlu maç saat 20.00’de başlayacak.