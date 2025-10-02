Ligin geride kalan 8 haftalık periyodunda 13 puan toplayan Amed Sportif Faaliyetler’de eleştirilerin odak noktasında yer alan teknik direktör Mehmet Altıparmak’a, en son Vanspor deplasmanında alınan 3-0’lık yenilgi sonrası eleştiriler daha da artmıştı. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında isim vermediği 2-3 futbolcunun takım için mücadele etmediğini dile getiren Mehmet Altıparmak, yönetime de “Ya bu sporculara yaptırım uygulanır, ya da ben giderim” dediği, yönetimin de futbolcuları kadro dışı bırakmanın takım bütünlüğünü daha da zedeleyeceği kanaatine vararak Mehmet Altıparmak’la yolları ayırma kararı aldığı belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi