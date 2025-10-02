Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçta Trabzon bölgesi üst klasman hakemlerinden Alpaslan Şen düdük çalacak. Saat 20.00’de başlayacak maçta Alpaslan Şen’in yardımcılıklarını ise Ankara bölgesinden Azad İlhan ile Harun Terin yapacak. Rize bölgesinden Yücel Büyük de karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Alpaslan Şen, hakemlik kariyerinde En çok Arca Çorum FK’nın maçını yönetti. Çorum temsilcisi, Alpaslan Şen’le 8 maça çıkarken, 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Çorum temsilcisi bu maçlarda, 2016-2017 Sezonunda evinde Karacabey Belediye’yi 4-2, 2022-2023 sezonunda sahasında Bursaspor’u ve Ispartaspor’u 2-1, geçen sezon yine sahasında Yeni Malatyaspor’u 2-0 yenerken, 2017-2018 sezonunda deplasmanda Osmaniyespor’la 1-1, 2021-2022 Sezonunda ise sahasında Sakaryaspor’la 0-0 berabere kaldı.

Arca Çorum FK, geçen sezon ise sahasında Boluspor’a 2-0, deplasmanda Ankaragücü’ne 1-0 yenildi.

Alpaslan Şen, Manisa FK’nın da 5 maçını yönetti. Siyah-beyazlı takım bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak 10 puan toplarken, 10 gol atıp 8 gol yedi.