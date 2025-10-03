Arca Çorum FK, bu akşamki Manisa FK maçıyla birlikte profesyonel liglerde 461.kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, bugüne kadar 460 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu karşılaşmalarda 3’ü hükmen 199 galibiyet, 126 beraberlik, 135 yenilgi alarak 723 puan toplarken, 658 gol atıp 487 gol yedi.

İÇERİDE 420 PUAN

Arca Çorum FK 460 maçın 229’unu sahasında oynadı. Bu maçlarda 119 galibiyet, 63 beraberlik, 47 yenilgi alan kırmızı-siyahlılar 379 gol atıp 219 gol yerken, 420 hanelerine 420 puan yazdırdılar.

Rakip sahalarda ise 231 maça çıkan Arca Çorum FK bu karşılaşmalarda 303 puan topladı. 80 galibiyet, 63 beraberlik, 87 yenilgi alan Çorum temsilcisi attığı 279 gole karşılık kalesinde 268 gole engel olamadı.