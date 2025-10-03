Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Çorum Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Gençlik Spor İskilip İlçe Müdürü ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile Çorum Güreş İl Temsilcisi Bülent Tuzcu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Başkan Başaranhıncal’a üzerinde isminin yazılı olduğu forma takdim etti.

Başkan Çetin Başaranhıncal, nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür ederek spor camiasına çalışmalarında başarılar diledi.