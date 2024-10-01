Geçtiğimiz Cuma günü ilimize gelerek Valilik önünde düzenlenen tören ile görevine başlayan Vali Ali Çalgan’ı son olarak Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum heyeti ziyaret ederek kutladı.

AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay beraberinde AK Parti İl Başkan Yardımcıları, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ve İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ile birlikte Vali Çalgan’ı makamında ziyaret ederek kutladı.

Vali Çalgan, AK Parti İl Başkanı Günay ve beraberindeki heyete nazik ziyareti için teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ