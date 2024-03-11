Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bu yıl Afra 2 Düğün Salonu’nda Ramazan ayının her günü 350 kişiye iftar yemeği verileceği açıklandı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından geçen yıl kurulan gönül sofralarının bu yıl Ramazan ayının gelmesi ile birlikte 81 ile yayılacağı belirtildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce ilki 2022 yılında 25 ilde düzenlenen iftar organizasyonunun kapsamının genişletildiği belirtilirken 81 ilin tamamında kurulacak sofralarda ihtiyaç sahiplerine ve dileyen vatandaşlara hizmet verileceği vurgulandı.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bu yıl Çorum’da her gün 350 kişiye hayırseverlerin katkısı ile Afra 2 Düğün Salonu’nda iftar verileceği belirtilirken: “Kadim medeniyetimizin gönül zenginliğini paylaşmak, yardımlaşma ve dayanışma ile yaşatmak asli vazifemizdir. Vazifemizi layıkıyla ifa ederek vakıf kültürünün bize bıraktığı paha biçilemez mirası gelecek nesillere aktarmak için gayret etmeyi sürdüreceğiz. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilki 2022 yılında 25 İlde düzenlenen iftar organizasyonunun kapsamı bu yıl genişletildi. 81 ilin tamamında kurulacak sofralar ihtiyaç sahiplerine ve dileyen tüm vatandaşlara hizmet edecek” görüşüne yer verildi.

Editör: SELDA FINDIK