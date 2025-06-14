Ziyaret ile ilgili bir açıklama yapan ÇESOB Başkanı Gür, bankadan esnafa kredi müjdesi verildiğini söyledi.

Recep Gür yaptığı açıklamada: “1 milyon TL'ye kadar yüzde 3,95'den başlayan faiz oranları ve 60 aya kadar vadeli krediden yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımız Vakıfbank Çorum Şubesi'ne giderek veya görselde ki telefon numaralarından detaylı bilgi alabilirler. Zor günler geçiren esnafımıza bu imkanı sunan Vakıfbank yetkililerine teşekkür ederim” görüşüne yer verdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR