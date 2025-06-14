Akşemseddin Camii’nde gerçekleştirilen programda, başta jandarma şehitleri olmak üzere tüm şehitler ile vefat eden jandarma personeli için Kur’an-ı Kerim tilaveti eşliğinde dualar edildi.

Düzenlenen Mevlid-i Şerif programına, Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, jandarma teşkilatı mensupları, güvenlik güçleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahraman şehitler rahmetle anıldı. Okunan duaların ardından, katılımcılara cami avlusunda ikramda bulunuldu.

İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, Jandarma Teşkilatı’nın 186 yıldır halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla görev yaptığını vurgulayarak, bu köklü geçmişin her yıl çeşitli etkinliklerle yad edildiğini ve şehitlerin unutulmadığını belirtti.

Editör: Haber Merkezi