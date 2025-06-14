Engelli Eğitim Merkezi’nde eğitim gören engelli öğrencilerle buluşan Alagöz, çocuklarla tek tek ilgilenerek durumları hakkında öğretmenlerinden bilgiler aldı. Keyifli anların yaşandığı ziyarette Alagöz engelli öğrenciler ile sohbet etti.

Mustafa Alagöz’e ziyaretinde Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti Merkez İlçe Başkan Vekili Ünal Cevizci ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Bilgen eşlik etti.

Öğrencilerin iş eğitimi, el becerileri ve müzik sınıflarını gezen Alagöz, engelli öğrencilerin kendi el becerileriyle yaptıkları ürünlerle ilgili çocuklara sorular sordu ve onları tebrik etti. Sınıfları tek tek ziyaret ederek eğitim gören çocuklarla yakından ilgilenen Alagöz, “Engelli kardeşlerimizin yaşama sevincini kaybetmeden mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için büyük gayret göstermeliyiz. Bunu topyekün olarak sadece belediyelere bırakmadan toplum ve milletçe yapmalıyız ki, onların gözü, kulağı, dili, eli ve ayağı olmalıyız. Bir gün değil her gün bu duyarlılığı ve farkındalığı göstermeliyiz. Şunu unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Sevgi ve saygıyla, hoşgörümüzle hayatı onlar için kolaylaştırmamız gerekiyor” dedi.

Verdikleri emeklerden dolayı öğretmenlere teşekkür eden Alagöz, “Böyle güzel bir ortamda böyle güzel bir şekilde öğrencilerimize verdiğiniz emeklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi