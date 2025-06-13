Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen Maarif Orkestrası Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği konserine Vali Ali Çalgan, eşi Halide Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ın yanı sıra Şube Müdürleri, okul müdürleri, eğitimciler ve vatandaşlar katıldı.



Türk Sanat Müziği Koro Şefi Selda Erdost ve Türk Halk Müziği Koro Şefi Arif Sadeçolak yönetiminde 2 bölümden oluşan Maarif Orkestrası konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Konserin ilk bölümünde Şef Selda Erdost yönetimindeki Türk Sanat Müziği ekibi koro ve solo halde sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi. Konserin ikinci bölümünde ise Türk Halk Müziği Korosu şef Arif Sadeçolak yönetiminde yine unutulmaz bir geceye imza attı. Koro ve solo şekilde seslendirilen türküler seyircilerden büyük alkış aldı. İzleyenlerin kültürümüzün en zarif ve en içten ezgilerini dinlediği özel gecede her makamda bir hatıra, her türküde bir hikâye vardı. Gönüllere dokunan ezgiler, salonu alkışlarla inletti.

Konserin ardından Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın koro şefleri Selda Erdost ve Arif Sadeçolak’a teşekkür plaketi verdi.