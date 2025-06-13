Çorum Belediyesi, çocukların tatil dönemini verimli ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu bir yaz tatili programı düzenliyor.

Bu kapsamda Belediye spor, eğitime destek, sanat ve yetenek kategorilerinde toplam 44 branşı içeren Yaz Okulları için kayıtları 23 Haziran 2025 günü almaya başlayacak.

Belediye Yaz Okulu için 23-28 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak başvurular, “basvuru.corum.bel.tr” adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

Yüzmeden kodlamaya, müzikten fen bilimlerine kadar geniş bir yelpazede eğitim ve etkinliklerin sunulacağı yaz okullarında çocuklar hem öğrenecek hem de doyasıya eğlenecek.

Editör: RIFAT KARA