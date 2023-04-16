Seçim çalışmalarını memleketinde sürdüren Vahit Kayrıcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve İlçe Başkanı Yasin Şahin ve teşkilat mensuplarıyla birlikte ilçede ziyaretlerde bulundu.

SS 28 Nolu Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifi, bazı nakliyeci esnafları ile de bir araya gelerek sorunlarını dinleyip destek isteyen Vahit Kayrıcı, bir süre önce yakınını kaybeden Tirkeş Köyü Muhtarı Vedat Batak’ı da ziyaret ederek başsağlığı diledi.

İlçenin pazar yerini gezen Kayrıcı, başta pazarcı esnafı olmak üzere alışveriş yapan vatandaşlarla kucaklaştı. Sungurlu halkının büyük ilgi ve sevgi gösterisinde bulunduğu Vahit Kayrıcı, hemşehrilerine teşekkür ederek, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP’ye destek istedi.

(Haber Merkezi)