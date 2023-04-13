14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleriyle ilgili çalışmalarını sürdüren MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı, resmi kurum ve kuruluşları da ziyaret ediyor. Vahit Kayrıcı, Milli Eğitim Müdürü Kodek’e de ziyarette bulunarak, eğitim camiası hakkında bilgi aldı. Kayrıcı, Milli Eğitim Müdürlüğü personellerini de gezerek, hal-hatır sordu, destek istedi.

Vahit Kayrıcı’ya ziyarette Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Kamusen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik de eşlik etti.

(Volkan SINAYUÇ)

