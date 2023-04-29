Seçim çalışmaları kapsamında Sungurlu İlçesi’ni ziyaret eden Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, İlçe Sağlık Müdürü Erman Zengin ve personeli ile de görüştü. Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Adalı, hastane personeli il de görüşen Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, çalışanlardan hal-hatır sorarak sorun ve taleplerini dinledi ve 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP’ye destek istedi.

Hastane çalışanlarına gül hediye eden MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı, ardından hastanede tedavi gören hastaları ve yakınlarını da ziyaret etti. Hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan çiçek takdim eden Vahit Kayrıcı’ya hastaların durumu hakkında da bilgiler aldı. Sungurlu hemşehrileri tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Vahit Kayrıcı, seçimlerin önemine dikkat çekerek destek talebini de yineledi.



KAYRICI, İLÇE TARIMI HAKKINDA BİLGİ ALDI

Sungurlu İlçe Gıda, Tarım ve Orman Müdürü Zekeriye Önder Çeşmeci’yi de ziyaret eden MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, ilçe tarımının genel durumu hakkında bilgiler aldı. Kayrıcı, milletvekili seçilmesi halinde ilçede tarımın gelişmesi ve üretimin artırılması konusunda yapacaklarından da bahsetti.

MİLLİ EĞİTİM’İ UNUTMADI

MHP Çorum Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Sungurlu ziyareti sırasında Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de uğradı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi ile görüşen Milletvekili Adayı Kayrıcı, ilçede eğitimin genel durumu ve okulla fiziki yapısın başta olmak üzere eğitim camiasının talepleri hakkında bilgiler aldı.

Vahit Kayrıcı’ya ziyaretleri sırasında MHP İlçe Başkanı Yasin Şahin, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, milletvekili aday adayı Enes Ekri, önceki dönem il genel meclis üyesi Celal Güngör de eşlik etti.

(Volkan SINAYUÇ)