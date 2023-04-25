Vahit Kayrıcı, Çorum Futbol Kulübü’nün kendi sahasında oynadığı İnegölspor maçında hakemin verdiği yanlış ve yanlı kararlara tribünleri dolduran taraftarların sadece ıslıklarla tepki gösterdiğini hatırlattı.

Futbol Disiplin Kurulu’nun ıslıklı tepkilerle ilgili gözlemci ve hakem raporları doğrultusunda Çorum Futbol Kulübü’ne bir maç seyircisiz oynama cezası verdiğini hatırlatan MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı, “Bu ceza adil bir ceza değildir. Bu ceza, Çorum Futbol Kulübü’nün önünü kesmeye çalışmaktan başka bir şey değildir. Ama başaramayacaklar. Çorum Futbol Kulübü, asla yalnız değildir. Böyle bir cezayı verenleri kınıyorum. Buradan sesleniyorum, Çorum Futbol Kulübü, bu sene şampiyon olacak” şeklinde konuştu.

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Oğuzhan Yalçın ve kulübün teknik heyeti, futbolcularına da seslenen MHP Çorum Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, “Biz sizin yanınızdayız. Her zaman desteğimizi arkanızda hissedeceksiniz. Bu konunun da takipçisi olacağımdan şüphe duymayın” dedi.

(Haber Merkezi)