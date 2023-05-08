14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerle ilgili olarak çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Vahit Kayrıcı, esnaf ve köy ziyaretlerinde bulundu. Çorum merkezde Ayakkabıcılar Arastası’nı gezen Kayrıcı, esnafa hayırlı işler dileyerek, hal-hatır sordu. Kayrıcı, seçimlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP’ye destek istedi.

Köylerdeki yağmur ve şükür duası ile kahvehane toplantılarına katılan Kayrıcı’ya yoğun ilgi gösterildi. Vatandaşların “Bu sefer oyumuzu MHP’ye kullanacağız, sizi meclise göndereceğiz” yönündeki söylemlerini memnuniyetle karşılayan Vahit Kayrıcı, seçimin önemine dikkat çekti.

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin ülkenin geleceği açısından varlık-yokluk seçimi olduğunun altını çizen Vahit Kayrıcı, özellikle de Cumhurbaşkanı mutlaka yeniden seçilmesi gerektiğini de vurguluyor. Kayrıcı, “Cumhurbaşkanımızı ülkemizin başta savunma sanayi, teknolojik yatırımlarının tamamlanması ve bölgemizde yıldız ülke haline gelmemiz için mutlaka bir dönem daha seçilmesi lazım. Eğer, cumhurbaşkanımızı seçemezsek, buradan benim veya başka bir partiden bir arkadaşımızın milletvekili olmasının pek de bir anlamı yok. O nedenle önceliğimiz Cumhurbaşkanımızı seçmek olmalı, milletvekilliği ikinci planda tutulmalıdır” diye konuştu.

Kayrıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesi ve kendisinin de milletvekili olması halinde ise, Çorum’un makus talihini yenerek, hak ettiği yatırım ve hizmetlerin getirilmesi için gayret göstereceğini de sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)