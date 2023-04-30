Emeğin insandan ayrılamaz ve ayrı görülemez bir değer olduğuna dikkat çeken MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı, emek verilmeden, emek harcanmadan, emeğin karşılığı alınmadan hiçbir iş ya da çalışma sürecinin hayrından, saygınlığından, ahlaki ve manevi temelde bahsedilemeyeceğini dile getirdi.

Zahmetsiz rahmet olamayacağını, zahmete katlanıp rahmeti hak edenin temiz ve duru emek olduğunu belirten Vahit Kayrıcı, alın teriyle elde edilmiş kazancın hem helal hem de kutsal olduğuna vurgu yaptı.

Emek ve Dayanışma Günü’nü ideolojik ve siyasi önyargılara hapsetmenin, marjinal ve yasa dışı örgütlerin ihanet zemini olarak görmenin emekçilere büyük bir haksızlık olduğunu söyleyen Vahit Kayrıcı, “Emeğin fikri değerinde saklıdır. Emekçinin fazileti alın terindedir. Kavga ve karışıklık arayanların ne fikri ne de fazileti söz konusudur. Bunların oyun ve tahriklerine karşı her zaman uyanık olmak şarttır. Emeğin ve dayanışmanın gününü eşkıyalığın ve dalaletin ortamı haline getiren odaklara aziz milletimiz müsaade etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Vahit Kayrıcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik etti.

(Volkan SINAYUÇ)